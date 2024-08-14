39-летний водитель «Тойота Камри» погиб в аварии в Братском районе

В Братске 13 августа днем случилась страшная авария, в которой погиб водитель «Тойота Камри». ДТП произошло на автодороге «Кемжа» Братского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России «Братское».
По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля ехал со стороны города Железногорск-Илимский в сторону посёлка Кежемский. Но из-за неправильно выбранной скорости, мужчина съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась.
— В результате аварии водитель седана погиб на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Для выяснения всех обстоятельств полиция просит откликнуться всех свидетелей и очевидцев. Все, кто располагает какой-либо информацией, могут обратиться в отдел.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три парня погибли в аварии с мотоциклами в Усольском и Шелеховском районах.