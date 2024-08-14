В Ростовской области задержали начальника районного отдела ГАИ

В Ростовской области начальника ГАИ ОМВД России по Аксайскому району заподозрили в получении взяток от подчиненных. Сейчас правоохранитель задержан, ведется следствие, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
— На основании материалов УФСБ региональным управлением СК было возбуждено уголовное по статье «Получение взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Сейчас вся информация о противоправной деятельности проверяется, — рассказали в ведомстве.
По предварительной версии, задержанный в течении года требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему по 8500 рублей с человека за общее покровительство и попустительство, в ином случае сотрудников ждали проблемы по службе.
Кроме того, начальник районного ГАИ ежемесячно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую привозились автомобили нарушителей ПДД.