В Крыму мужчина угостил подростка наркотиком: его посадили на 10 лет

В Черноморском районе Крыма 37-летнего местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотиков несовершеннолетнему. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В заброшенном здании крымчанин нашел сверток с гашишем. Он стал хранить наркотики при себе. Далее мужчина встретил компанию молодых людей, которые распивали алкоголь. Фигурант предложил одному из них вместе употребить наркотик и спиртное.
Подросток согласился на это предложение. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.