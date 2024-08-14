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В Крыму мужчина угостил подростка наркотиком: его посадили на 10 лет

Крымчанин угостил подростка наркотиком и получил 10 лет колонии.

В Черноморском районе Крыма 37-летнего местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотиков несовершеннолетнему. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В заброшенном здании крымчанин нашел сверток с гашишем. Он стал хранить наркотики при себе. Далее мужчина встретил компанию молодых людей, которые распивали алкоголь. Фигурант предложил одному из них вместе употребить наркотик и спиртное.

Подросток согласился на это предложение. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.