В МЧС рассказали о пожаре на Куршской косе, в огне сгорели вездеход и с/х техника

В МЧС сообщили подробности пожара, который случился 13 августа в поселке Рыбачий на Куршской косе. На улице Лесной огонь уничтожил группу хозяйственных построек. Сгорел вездеход «Лось», автоматическая дойка коров, прицепной пресс для сена, прицепные грабли, дизельный генератор.