В МЧС рассказали о пожаре на Куршской косе, в огне сгорели вездеход и с/х техника

В МЧС сообщили подробности пожара, который случился 13 августа в поселке Рыбачий на Куршской косе. На улице Лесной огонь уничтожил группу хозяйственных построек. Сгорел вездеход «Лось», автоматическая дойка коров, прицепной пресс для сена, прицепные грабли, дизельный генератор.
Общая площадь пожара составила 200 кв.м. О пострадавших не сообщается.
Пожар потушили сотрудники МЧС России, добровольная пожарная команда национального парка и отдельного поста пожарной охраны ГБУ «ОГПС и ГО». Всего — 20 человек и 5 единиц техники.