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В Речице легковушка сбила подростка на велосипеде

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице в ДТП пострадал малолетний велосипедист, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось на ул. Чапаева вечером 13 августа. При выезде с дворовой территории 55-летний водитель на автомобиле «Ниссан» совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, который, по данным ГАИ, пересекал дорогу по линии тротуара и обочины. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

В областной ГАИ призывают всех водителей ответственно подходить к управлению транспортным средством.

«Всегда следите за дорожной обстановкой, будьте предельно внимательны, особенно при выезде с дворовых территорий. Велосипедистам следует помнить, что прежде чем выехать на дорогу, следует внимательно посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности, а в возрасте до 14 лет пересекать дорогу следует только спешившись с велосипеда», — напомнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.