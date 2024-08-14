В Речице легковушка сбила подростка на велосипеде

«Всегда следите за дорожной обстановкой, будьте предельно внимательны, особенно при выезде с дворовых территорий. Велосипедистам следует помнить, что прежде чем выехать на дорогу, следует внимательно посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности, а в возрасте до 14 лет пересекать дорогу следует только спешившись с велосипеда», — напомнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.