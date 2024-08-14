Южноуралец украл ограду с могилы, чтобы не делать ее самому

Инцидент произошел в Увельском районе. Кладбищенского воришку поймали сотрудники правоохранительных органов.
Как оказалось, первоначально в Отдел полиции «Увельский» пришел местный житель. Он рассказал, что с могилы его родственницы пропало ограждение. Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что полицейские опросили возможных свидетелей, из рассказа которых удалось получить приметы подозреваемого, а также примерный маршрут.
В ведомстве сообщили, что вскоре причастный к преступлению оказался найден. Выяснилось, что это был 30-летний житель Увельского района. Мужчина получил заказ на изготовление металлоконструкции для захоронения, но не стал утруждаться, а решил просто выкрасть ограду с чужой могилы. После этого, он установил ее на том месте, где просил заказчик.
В полиции возбудили уголовное дело. Задержанный похититель ограды находится под подпиской о невыезде.