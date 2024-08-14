Южноуралец украл ограду с могилы, чтобы не делать ее самому

В ведомстве сообщили, что вскоре причастный к преступлению оказался найден. Выяснилось, что это был 30-летний житель Увельского района. Мужчина получил заказ на изготовление металлоконструкции для захоронения, но не стал утруждаться, а решил просто выкрасть ограду с чужой могилы. После этого, он установил ее на том месте, где просил заказчик.