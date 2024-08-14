В Красноярске будут судить бывшего главу МАУ «ЦСК» и его подчинённых

Следствие установило, что в период с декабря 2020 по июнь 2022 года директор МАУ «ЦСК» похитил 560 тысяч рублей из бюджета, предоставленных МАУ. Обвиняемый заключил фиктивный договор с ИП на заливку льда на стадионе «Сибирь». Работы не были выполнены. После перечисления денег обвиняемый поручил ИП приобрести строительные и горюче-смазочные материалы для строительства загородного дома спортивному чиновнику администрации Красноярска (руководителю Главного управления по физкультуре и спорту мэрии). С другим ИП заключил договор на транспортные услуги для чиновника.