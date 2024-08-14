В Красноярске будут судить бывшего главу МАУ «ЦСК» и его подчинённых

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МАУ «Центр спортивных клубов» и двух подчиненных — заместителя и начальника физкультурно-оздоровительных клубов. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.
Следствие установило, что в период с декабря 2020 по июнь 2022 года директор МАУ «ЦСК» похитил 560 тысяч рублей из бюджета, предоставленных МАУ. Обвиняемый заключил фиктивный договор с ИП на заливку льда на стадионе «Сибирь». Работы не были выполнены. После перечисления денег обвиняемый поручил ИП приобрести строительные и горюче-смазочные материалы для строительства загородного дома спортивному чиновнику администрации Красноярска (руководителю Главного управления по физкультуре и спорту мэрии). С другим ИП заключил договор на транспортные услуги для чиновника.
«Кроме того, директор МАУ “ЦСК” по указанию руководителя Главного управления заключил с предпринимателем договоры на оказание услуг специальной техники на общую сумму 346 тысяч рублей, при этом услуги фактически не оказывались, а перечисленные денежные средства ИП передал руководителю Главного управления», — отметили в СК.
Также инструкторам по спорту МАУ «ЦСК» с сентября 2020 по ноябрь 2022 года было незаконно выплачено более 200 тысяч рублей за занятия по физкультуре, которые они не проводили.
Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ранее сообщалось о том, что красноярскому депутату Торгунакову грозит до 11 лет колонии по обвинению в преступлении.