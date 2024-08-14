В Уфе подросток совершил наезд на женщину и скрылся с места ДТП

По предварительным данным, ДТП произошло 11 августа около 22 часов. Неустановленный водитель, управляя автомашиной «Дэу Нексия», двигаясь по улице Карьерная напротив дома 22, совершил наезд на женщину. Известно, что 37-летняя женщина находилась на проезжей части.



В результате дорожного происшествия женщина с тяжелыми травмами была госпитализирована.



Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники госавтоинспекции по горячим следам нашли виновника — им оказался 16-летний подросток. В отношении него составлены административные материалы. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.



По факту ДТП начато разбирательство.