Постройки выгорели в двух районах Ростовской области из-за непотушенных сигарет

В двух территориях Ростовской области произошли пожары из-за непотушенных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Первый случай зарегистрировали в хуторе Федоровка Кагальницкого района. Там из-за брошенного окурка на площади в 700 кв. метров выгорело сразу три участка с домом и хозпостройками.
— Пострадал 60-летний курильщик. Мужчина получил ожоги рук, но после помощи фельдшера отказался от госпитализации, — рассказали в экстренном ведомстве.
Второй пожар случился в Таганроге. На улице Сергея Шило из-за окурка сначала вспыхнул мусор, а потом перекинулся на три гаража. Дальнейшее распространение огня остановили спасатели, пламя было потушено на площади в 45 кв. метров.
Специалисты МЧС просят жителей Дона быть предельно осторожными. Нельзя бросать спички и сигареты в траву. Также на участках рекомендуют убирать сухую траву и мусор. При любых возгораниях следует звонить по номеру «112».