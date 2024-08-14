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Постройки выгорели в двух районах Ростовской области из-за непотушенных сигарет

Дом, хозпостройки и три гаража вспыхнули в Ростовской области из-за непотушенных сигарет.

Источник: Комсомольская правда

В двух территориях Ростовской области произошли пожары из-за непотушенных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Первый случай зарегистрировали в хуторе Федоровка Кагальницкого района. Там из-за брошенного окурка на площади в 700 кв. метров выгорело сразу три участка с домом и хозпостройками.

— Пострадал 60-летний курильщик. Мужчина получил ожоги рук, но после помощи фельдшера отказался от госпитализации, — рассказали в экстренном ведомстве.

Второй пожар случился в Таганроге. На улице Сергея Шило из-за окурка сначала вспыхнул мусор, а потом перекинулся на три гаража. Дальнейшее распространение огня остановили спасатели, пламя было потушено на площади в 45 кв. метров.

Специалисты МЧС просят жителей Дона быть предельно осторожными. Нельзя бросать спички и сигареты в траву. Также на участках рекомендуют убирать сухую траву и мусор. При любых возгораниях следует звонить по номеру «112».