Водитель на иномарке сбила женщину с ребенком в Новосибирске

В среду, 14 августа 2024 года, водитель автомобиля Ford Focus сбила двух пешеходов, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел около 12 часов дня в Октябрьском районе Новосибирска. 42-летняя водитель автомобиля Ford Focus двигалась задним ходом и совершила наезд на женщину с ребенком, шедших по краю проезжей части.
Пострадавшие — женщина на вид 30 лет и мальчик на вид 7 лет — были госпитализированы в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно о гибели 29-летнего мотоциклиста в Купинском районе под Новосибирском. Мужчина слетел с дороги в кювет и врезался в опору ЛЭП. Погибшего обнаружили очевидцы только спустя 15 часов после аварии.