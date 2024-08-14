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Водитель на иномарке сбила женщину с ребенком в Новосибирске

Инцидент произошел около 12 часов дня в Октябрьском районе Новосибирска.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В среду, 14 августа 2024 года, водитель автомобиля Ford Focus сбила двух пешеходов, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 12 часов дня в Октябрьском районе Новосибирска. 42-летняя водитель автомобиля Ford Focus двигалась задним ходом и совершила наезд на женщину с ребенком, шедших по краю проезжей части.

Пострадавшие — женщина на вид 30 лет и мальчик на вид 7 лет — были госпитализированы в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно о гибели 29-летнего мотоциклиста в Купинском районе под Новосибирском. Мужчина слетел с дороги в кювет и врезался в опору ЛЭП. Погибшего обнаружили очевидцы только спустя 15 часов после аварии.