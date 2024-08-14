С пухлым конвертом купюр — к руководителю: Под Ростовом задержали начальника районного отдела ГАИ, подозреваемого в получении взяток

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГАИ одного из районов донского края. В отношении него возбудили уголовное дело «Получение взятки». Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
ОБЕЩАЛ НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ И НЕ ПРОВЕРЯТЬ.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», отдел ГАИ района сотрудник возглавил полтора месяца назад. По версии следствия, преступление он мог совершить, еще когда занимал должность командира взвода. Правоохранители считают, что с декабря прошлого года по март текущего он ежемесячно требовал от подчиненных около 8 500 рублей.
По предварительных данным силовиков, сотрудники взвода каждый месяц «скидывались» по 8 500 и несли сумму начальнику смены. Тот, в свою очередь, с пухлым конвертом купюр шел к руководителю.
Согласно этой версии, командир взвода за вознаграждение обещал рядовым гаишникам не контролировать процесс несения службы, не проверять служебную документацию, не обращать внимания на огрехи в оформлении ДТП и в административных проколах.
Оперативникам еще предстоит узнать, сколько мог «заработать» подозреваемый. Судя по всему, сумма будет солидной. Так, по словам источника, только начальник смены за четыре месяца передал ему 136 тысяч рублей.
ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ.
Сотрудника подозревают и в получении взяток от собственника штрафстоянки. По версии следствия, бизнесмен каждый месяц платил ему около 300 тысяч рублей. Предварительно известно, что взамен вознаграждения нарушителей ПДД отправляли на стоянку предпринимателя.
Как сообщили в региональной ФСБ, в отношении полицейского завели дело по статье «Получение взятки». В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.
Как добавили в СК региона, по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и другие возможные эпизоды.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления МВД по области.
— Оперативниками собственной безопасности донского главка МВД проводится служебная проверка в отношении начальника Госавтоинспекции ОМВД России по району. В настоящее время он отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.
Если дело дойдет до суда, а вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до шести лет лишения свободы.