С пухлым конвертом купюр — к руководителю: Под Ростовом задержали начальника районного отдела ГАИ, подозреваемого в получении взяток

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», отдел ГАИ района сотрудник возглавил полтора месяца назад. По версии следствия, преступление он мог совершить, еще когда занимал должность командира взвода. Правоохранители считают, что с декабря прошлого года по март текущего он ежемесячно требовал от подчиненных около 8 500 рублей.