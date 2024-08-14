Российские средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: четыре тактические ракеты “Точка-У”, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции», — говорится в сводке военного ведомства.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах», — отмечает Минобороны РФ.