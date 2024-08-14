Российские средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила четыре украинские ракеты «Точка-У», две управляемые авиабомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS, а также 147 беспилотников, из них 119 — за пределами зоны специальной военный операции, сообщило в среду министерство обороны РФ.