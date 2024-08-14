На трассе под Челябинском столкнулись три грузовика, есть пострадавшие

Авария произошла сегодня, 14 августа, на 65-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что массовое ДТП предположительно началось на дороге с водителя грузовика Isuzu. Машина столкнулась с «Газелью», при этом обстоятельства при которых это произошло только предстоит выяснить. В свою очередь, «Газель» ударилась о кузов КАМАЗа, повредив его.
Известно, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые принимают меры для ликвидации последствий происшествия. Кроме того, в ведомстве уточнили, что в больницу были отправлены четыре человека для осмотра врачами.