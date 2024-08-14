На трассе под Челябинском столкнулись три грузовика, есть пострадавшие

В ведомстве уточнили, что массовое ДТП предположительно началось на дороге с водителя грузовика Isuzu. Машина столкнулась с «Газелью», при этом обстоятельства при которых это произошло только предстоит выяснить. В свою очередь, «Газель» ударилась о кузов КАМАЗа, повредив его.