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На трассе под Челябинском столкнулись три грузовика, есть пострадавшие

Авария произошла сегодня, 14 августа, на 65-м километре автодороги «Западный обход Челябинска».

Авария произошла сегодня, 14 августа, на 65-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что массовое ДТП предположительно началось на дороге с водителя грузовика Isuzu. Машина столкнулась с «Газелью», при этом обстоятельства при которых это произошло только предстоит выяснить. В свою очередь, «Газель» ударилась о кузов КАМАЗа, повредив его.

Известно, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые принимают меры для ликвидации последствий происшествия. Кроме того, в ведомстве уточнили, что в больницу были отправлены четыре человека для осмотра врачами.