В Германии расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС

В Германии в казармах авиабазы немецких Военно-воздушных сил Кельн-Ван, предположительно, отравлена водопроводная вода. Министерство обороны ФРГ подтвердило «проникновение» в казарму, сообщают РИА Новости. Расследуется возможность диверсии.
Казармы авиабазы в Кельне были закрыты из-за загрязнения водопроводной воды. У авиабазы есть собственное водоснабжение. Военнослужащих призвали быть внимательными и не пользоваться водой.
На одном из участков ограждения территории было обнаружено отверстие. Предполагается, что через него в казармы могли проникнуть злоумышленники.
Казармы расположены рядом с аэропортом Кельна, там несут службу 4300 солдат и 1300 сотрудников разных командных ведомств бундесвера и Министерства обороны Германии. Среди прочего на авиабазе расположена штаб-квартира Воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры Минобороны.