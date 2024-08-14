Жительницу ДНР с 26 патронами задержали на ж/д вокзале в Ростове-на-Дону

При входе в Главный ж/д вокзал Ростова-на-Дону задержали женщину, которая несла в сумке 26 патронов калибра 5,45×9 мм. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Боеприпасы, на которые не было разрешения, в сумке прятала не судимая ранее жительница ДНР. Нестандартное содержание личной клади уже проверили эксперты-криминалисты, оказалось, что патроны вполне пригодны для использования.
После инцидента было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Теперь задержанной грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Ростове-на-Дону за госизмену задержали сотрудницу воинской части.