Полковник Ходаренок: результат операции ВСУ под Курском будет отрицательным

Но когда первые результаты обозначились, то кардинально усилить действующие на этом направлении части и соединения ВСУ у украинского руководства по большому счету оказалось нечем. И вполне возможно, в недалеком будущем, когда будет составляться история этого конфликта, именно в этом месте украинские аналитики будут рвать волосы у себя на голове: «Ведь была же возможность, но не сумели воспользоваться!».