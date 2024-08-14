Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии составитель поездов попал под движущиеся вагоны

Мужчина получил тяжелую травму.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая, произошедшего на АО «Вагоноремонтный завод» город Стерлитамака, где составитель поездов попал под движущиеся вагоны, сообщают в ведомстве.

10 августа во время уборки отремонтированных вагонов из цеха ремонта подвижного состава обе ноги 25-летнего составителя поездов попали под движущиеся вагоны.

Пострадавший получил тяжелую травму и был госпитализирован в ГКБ № 1 г. Стерлитамака.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины случившегося.

Гострудинспекция выясняет, были ли соблюдены все необходимые меры безопасности при перемещении вагонов, а также, насколько эффективно был организован процесс работы в цеху ремонта подвижного состава.