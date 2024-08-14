В Башкирии составитель поездов попал под движущиеся вагоны

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая, произошедшего на АО «Вагоноремонтный завод» город Стерлитамака, где составитель поездов попал под движущиеся вагоны, сообщают в ведомстве.
10 августа во время уборки отремонтированных вагонов из цеха ремонта подвижного состава обе ноги 25-летнего составителя поездов попали под движущиеся вагоны.
Пострадавший получил тяжелую травму и был госпитализирован в ГКБ № 1 г. Стерлитамака.
В ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины случившегося.
Гострудинспекция выясняет, были ли соблюдены все необходимые меры безопасности при перемещении вагонов, а также, насколько эффективно был организован процесс работы в цеху ремонта подвижного состава.