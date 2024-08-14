Минобороны рассказало, где ВСУ пытались прорваться в Курской области

Ранее сегодня замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ в ходе своей операции в Курской области планировали уже к 11 августа захватить Курскую АЭС, а всего в наступлении принимали участие свыше 11 тыс. украинских военных. По его словам, свою задачу ВСУ не выполнили, а весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку».