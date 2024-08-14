«Я всегда буду с тобой»: пугающее и судьбоносное видео нашли на странице без вести пропавшей Сэсэг Буиновой в Бурятии

«Что случилось с Сэсэг Буиновой?», «Где она?» — этими вопросами задаются не только жители соседней республики, но и других регионов страны. Вот уже больше четырех месяцев назад Улан-Удэ взбудоражило громкое дело об исчезновении 30-летней финалистки конкурса красоты «Миссис Бурятия». И на сегодняшний день в этой истории больше домыслов, слухов и вопросов, чем реальных ответов. Жизнь женщины со стороны была прекрасной: любящий муж, двое детей, путешествия по стране и миру, увлечения и работа. Сибирячка активно вела социальные сети, любила яркие фотосессии и часто снимала видео о своих буднях.
Все это рухнуло вечером 11 апреля. Сэсэг уложила детей спать, а сама уехала работать — она иногда таксовала. И, по словам близких, для нее это было привычным делом. Муж сибирячки в это время находился в командировке в другом городе. Всего лишь за пять дней до таинственного исчезновения она получила корону и титул «Миссис топ-модель» конкурса «Миссис Бурятия». Цветы, которые она получила в тот день от близких и друзей, даже не успели завять. Сэсэг вышла из дома и с тех пор о ее судьбе ничего не известно.
Встретилась со знакомым на парковке.
Доставив нескольких пассажиров по адресам, сибирячка якобы решила встретиться с подругами. На часах было примерно 22:00. После этого, сообщив, что возвращается к детям, села в автомобиль. Но вместо того, чтобы поехать домой, отправилась к парковке супермаркета. Там ее ждал 26-летний Станислав Норбоев.
История их знакомства окутана тайной. Одни утверждают, что мужчина и женщина вместе занимались спортом и посещали одну секцию волейбола. Другие говорили, что их первая встреча произошла за одну-две недели до исчезновения Сэсэг. Якобы Норбоев заприметил в кафе яркую блондинку и пригласил ее на танец. После чего начал писать ей сообщения, несмотря на то, что сибирячка дала понять ему о том, что счастлива замужем и воспитывает сыновей.
Как бы то ни было, в тот вечер Станислав сел в ее внедорожник. Это зафиксировали камеры уличного наблюдения. Молодые люди не выходили из салона около часа, общались. А после этого в этой истории появился таинственный незнакомец. Он также подсел в автомобиль к Сэсэг и через несколько минут черный Mitsubishi Outlander медленно выехал с парковки на улицу. Дорожные камеры какое-то время еще ловили машину женщины, стало известно, что Сэсэг свернула в сторону промзоны. Но после этого их след потерялся.
«Помогите найти человека!».
В ту ночь Сэсэг не вернулась к детям. Ее телефон был отключен. Родственники женщины не на шутку перепугались и сообщили об ее исчезновении в полицию, а также обратились на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«Внимание! Помогите найти человека!» — ориентировки с описанием участницы конкурса красоты заполнили улицы Улан-Удэ. Практически весь город вышел искать белокурую красавицу. Вскоре добровольцы нашли первую зацепку — внедорожник Сэсэг. Он был припаркован в одном из дворов на окраине Улан-Удэ. На машине не было номеров, они находились в багажнике. Также со стороны водительского сидения виднелась кровь. Узнать о том, кто и каким образом пригнал сюда автомобиль не вышло. Водитель не попал ни на одну камеру уличного наблюдения.
Другую зацепку — личные вещи Сэсэг нашли в промышленной зоне города, недалеко от железнодорожных путей. Это были ее колготки. А еще там находились мужские кроссовки, жилет, футболка, белье, ключи, банковские карты и водительские права на имя Станислава Норбоева. Это стало доказательством того, что женщина пропала не одна. Семья Станислава, к слову, по некоторым сведениям, даже не знала о том, что мужчина пропал. Они, как и другие волонтеры, вышли на улицы города, чтобы найти Сэсэг. Но самое страшное оказалось не это. В нескольких метрах от вещей находилась лужа крови. Анализ показал, что она принадлежит Норбоеву. Было заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Таинственный незнакомец.
Основная версия о том, кто мог расправиться с женщиной и мужчиной, строится вокруг странного незнакомца, который подсел к ним в автомобиль. Следователям пока не удалось установить его личность, поскольку нужно улучшить качество видео с камер видеонаблюдения на парковке супермаркета. На записях невозможно разглядеть его лицо.
Есть мнение, что в деле может быть замешан бывший сотрудник правоохранительных органов. Якобы, в ночь исчезновения Сэсэг, охранники промзоны заметили тот самый черный Mitsubishi Outlander участницы конкурса красоты, который стоял недалеко от железнодорожных путей. По слухам, он показал им пенсионное удостоверение бывшего правоохранителя и поспешил скрыться. Эта информация не подтверждается следствием. Последние данные, которыми поделились в СК заключалась в том, что следователям удалось доказательно установить, что преступление было совершено именно на улице Домостроительная, а также то, что тела пропавших вывезли на автомобиле через сутки.
— Установлен очевидец, который непродолжительное время общался с преступником. Составлен криминалистический портрет последнего. Есть определенные версии о его личности, — рассказал руководитель СУ СКР по Республике Бурятия Вячеслав Сухоруков в интервью телекомпании АТВ, — Проводится огромная работа. Следователи находятся в постоянном взаимодействии с МВД.
В минувшие выходные волонтеры вновь возобновили поиски, которые официально были приостановлены 17 апреля, так как добровольцам не хватало свидетельств от очевидцев. Сэсэг и Станислава искали в районе улуса Хойтобэе, недалеко от аэропорта Улан-Удэ. Поиски не принесли результата.
Опубликовала пророческое видео?
Тем временем люди со всей страны, которые переживают за судьбу королевы красоты и ее знакомого, до сих пор оставляют в социальных сетях комментарии под ее старыми постами.
«Найдитесь, пожалуйста! За вас все переживают».
«Бедная Сэсэг. Даже не верится. Найдись, пожалуйста!».
Особенно пользователей сети шокировал видеоролик, который Сэсэг опубликовала незадолго до исчезновения. На кадрах — моменты семейной фотосессии. Сэсэг вместе со своими сыновьями. Мальчики улыбаются на камеру и целуют маму. Запись сопровождается звуковым голосовым сообщением и пронзительной музыкой.
«Если однажды меня не окажется рядом с тобой, запомни: ты храбрее, чем подозреваешь, сильнее, чем кажешься и умнее, чем ты думаешь. И еще кое-что. Я всегда буду с тобой. Даже если меня не будет рядом».
Некоторые подписчики сразу же нашли в этом таинственное предзнаменование.
«Как будто чувствовала, снимала такие видео. Верим, что вернешься к своим чудесным мальчишкам».
«Вернись! Пусть это не будет пророческим роликом!».
«Как твои мальчишки будут без тебя? Пожалуйста, найдись!».
Тем временем расследование уголовного дела продолжается.