«Я всегда буду с тобой»: пугающее и судьбоносное видео нашли на странице без вести пропавшей Сэсэг Буиновой в Бурятии

Все это рухнуло вечером 11 апреля. Сэсэг уложила детей спать, а сама уехала работать — она иногда таксовала. И, по словам близких, для нее это было привычным делом. Муж сибирячки в это время находился в командировке в другом городе. Всего лишь за пять дней до таинственного исчезновения она получила корону и титул «Миссис топ-модель» конкурса «Миссис Бурятия». Цветы, которые она получила в тот день от близких и друзей, даже не успели завять. Сэсэг вышла из дома и с тех пор о ее судьбе ничего не известно.