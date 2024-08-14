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Сбивший прохожих на Черняховского водитель признал вину и попросил отправить его под домашний арест

Следователи настаивают на заключение в СИЗО.

В Калининграде водитель машины, которая на Черняховского вылетела тротуар и сбила людей, признал вину. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала Ленинградского суда в среду, 14 августа.

Задержанный — мужчина 1991 года рождения, с высшим образованием. Холост, детей нет. Работает в качестве ИП — у калининградца свой компьютерный клуб.

Во время заседания калининградец признал вину. Его адвокат попросил у судьи смягчить меру пресечения — отправить мужчину под домашний арест с возможностью управлять делами бизнеса. Сам водитель отказался от «более мягких условий», но тоже настаивает на домашнем аресте, чтобы иметь возможность помогать попавшим в аварию людям. Заработанные деньги молодой человек хочет отдать в качестве компенсации.

Следователь просит арестовать мужчину до 13 октября. Судья удалился в совещательную комнату.

Заседание началось днём 14 августа, около 12:40.