Сбивший прохожих на Черняховского водитель признал вину и попросил отправить его под домашний арест

В Калининграде водитель машины, которая на Черняховского вылетела тротуар и сбила людей, признал вину. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала Ленинградского суда в среду, 14 августа.
Задержанный — мужчина 1991 года рождения, с высшим образованием. Холост, детей нет. Работает в качестве ИП — у калининградца свой компьютерный клуб.
Во время заседания калининградец признал вину. Его адвокат попросил у судьи смягчить меру пресечения — отправить мужчину под домашний арест с возможностью управлять делами бизнеса. Сам водитель отказался от «более мягких условий», но тоже настаивает на домашнем аресте, чтобы иметь возможность помогать попавшим в аварию людям. Заработанные деньги молодой человек хочет отдать в качестве компенсации.
Следователь просит арестовать мужчину до 13 октября. Судья удалился в совещательную комнату.
Заседание началось днём 14 августа, около 12:40.