Сбивший прохожих на Черняховского водитель признал вину и попросил отправить его под домашний арест

Во время заседания калининградец признал вину. Его адвокат попросил у судьи смягчить меру пресечения — отправить мужчину под домашний арест с возможностью управлять делами бизнеса. Сам водитель отказался от «более мягких условий», но тоже настаивает на домашнем аресте, чтобы иметь возможность помогать попавшим в аварию людям. Заработанные деньги молодой человек хочет отдать в качестве компенсации.