НАБУ заподозрило высокопоставленного чиновника в незаконном обогащении на 56 млн гривен

12 августа СБУ сообщила, что заместитель министра энергетики Украины был задержан в Киеве по подозрению в получении взятки в размере $500 000. Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что задержанный — Александр Хейл. В тот же день представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что Хейл был уволен с должности.