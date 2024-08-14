НАБУ заподозрило высокопоставленного чиновника в незаконном обогащении на 56 млн гривен

С июля 2019 года по сентябрь 2023 года подозреваемый занимал пост главы администрации подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР). По данным НАБУ, в период с 2020 по 2023 год он, «занимая должность руководителя областной государственной администрации», приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав собственность на родственников своей жены.
В частности, обнаружено семь квартир в Киеве и Ужгороде, частный дом, три нежилых помещения, автомобиль BMW X3 и другие ценности. Разницу между стоимостью имущества, приобретенного чиновником и его супругой, и имеющимися у них средствами оценили в 56,2 млн гривен.
По информации из пресс-релиза НАБУ, расследование началось после выхода журналистского расследования.
12 августа СБУ сообщила, что заместитель министра энергетики Украины был задержан в Киеве по подозрению в получении взятки в размере $500 000. Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что задержанный — Александр Хейл. В тот же день представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что Хейл был уволен с должности.
В своем докладе, представленном в конгрессе США в мае, генинспектор Пентагона Роберт Сторч указал на то, что уровень коррупции на Украине остается высоким. По его мнению, одной из причин этого является продолжающийся конфликт с Россией.
Нина Лютикова