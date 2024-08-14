Блокирование ВСУ и потери Киева. Что известно о ситуации в Курской области

По данным ведомства, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял до 2 300 военных.
Как сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, обстановка в регионе находится под контролем российских войск, сейчас завершается блокирование тех сил ВСУ, которые зашли на территорию страны.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обстановка в регионе
ВС России пресекли попытки прорыва групп ВСУ вглубь у Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного в Курской области.
Отражены шесть украинских атак в направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное.
Нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.
Российские военные в районе Мартыновки обнаружили и уничтожили две группы противника на пикапах.
Авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области.
Потери ВСУ
Украинские потери за сутки на курском направлении составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен.
Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 2 300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.
Заявления Алаудинова
Обстановка в Курской области находится под контролем российских войск, сейчас завершается блокирование тех сил ВСУ, которые зашли на территорию страны, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, противник потерял желание рваться вперед на курском направлении и начал постепенно окапываться в приграничных районах, чтобы избежать уничтожения.
Командир «Ахмата» добавил, что российские силы в ближайшее время перейдут в повсеместное наступление, чтобы полностью уничтожить ВСУ.
Позже Алаудинов сообщил, что украинский рейд был нацелен на захват Курской АЭС к 11 августа, эту задачу выполнить не удалось.
Он отметил, что большая часть техники противника уже уничтожена.
Командир «Ахмата» заявил, что ВСУ не контролируют Суджу, в городе находятся подразделения Минобороны России, идут активные боестолкновения с противником.
Заявления местных властей
Власти и ВС России контролируют ситуацию на территории Беловского района Курской области, сообщил ТАСС глава района Николай Волобуев.
Временное затишье от обстрелов ВСУ наблюдается в Суджанском районе, власти по возможности продолжают эвакуацию граждан, заявил ТАСС его глава Александр Богачев.
Оперативная обстановка в Льговском районе стабильная, обстрелов нет, сообщил ТАСС глава муниципалитета Сергей Коростелев.