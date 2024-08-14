Блокирование ВСУ и потери Киева. Что известно о ситуации в Курской области

Украинские потери за сутки на курском направлении составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен.