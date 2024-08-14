В Новосибирской области бывших полицейских начнут судить за убийство

По информации ведомства, бывшему майору полиции Александру Кунцу и бывшему капитану Алексею Бороздину предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ. Так, Кунц обвиняется в совершении 3-х преступлений, Бороздин — четырех.
По версии следствия, весной 2013 года сотрудниками полиции был доставлен в спецприемник житель одного из населенного пункта Усть-Таркского района за административное правонарушение. Во время поездки задержанный заявил Александру Кунцу в лицо о том, что майор полиции связан с исчезновением 15-летней девочки в 2010 году в с. Яркуль. Сказанное предположение, по информации следствия, стало для полицейских фатальным. Они заковали мужчину в наручники и избили до смерти. После этого правоохранители спрятали тело.
Также Бороздин обвиняется в том, что с марта 2010 по июль 2011 года ему стало известно про совершенное преступление в отношении девочки и о местонахождении ее трупа в с. Еланка. Однако полицейский не стал предпринимать меры по раскрытию данного дела.
Кроме этого, в 2021 году Алексей Бороздин в с. Яркуль избил мужчину и угрожал ему применить насилие.
В свою очередь, Кунца обвиняют в том, что с января 2022 года по июль прошлого года он украл двухзарядный пистолет, который был сделан на утилизацию бывшим владельцем. Огнестрельное оружие обнаружили 27 июля прошлого года во время обысков.
Суд оставил обвиняемых в СИЗО до 1 февраля следующего года.