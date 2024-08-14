В Новосибирской области бывших полицейских начнут судить за убийство

По версии следствия, весной 2013 года сотрудниками полиции был доставлен в спецприемник житель одного из населенного пункта Усть-Таркского района за административное правонарушение. Во время поездки задержанный заявил Александру Кунцу в лицо о том, что майор полиции связан с исчезновением 15-летней девочки в 2010 году в с. Яркуль. Сказанное предположение, по информации следствия, стало для полицейских фатальным. Они заковали мужчину в наручники и избили до смерти. После этого правоохранители спрятали тело.