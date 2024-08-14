Алаудинов: в атаке на Курскую область ВСУ задействовали более 11 тыс. военных

«А вы там сидите с Сырским, слушаете этого индюка… сидишь и умную рожу делаешь. Задачу-то не выполнили, — заметил российский генерал, очевидно комментируя доклад Сырского Зеленскому. — А вот весь ресурс, который у вас был на ходу, вы забросили в топку, откуда он уже не вылезет».