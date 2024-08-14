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Бывший военнослужащий напал на возлюбленную в Екатеринбурге с гранатой

14 августа бывший военнослужащий напал на свою возлюбленную в салоне красоты на улице Крауля в Екатеринбурге.

Об этом сообщает портал E1.RU.

По данным очевидцев, мужчина зашел в помещение со страйкбольной гранатой, которая взорвалась. После этого нападавший скрылся. Ему около 40 лет, одет в спортивную одежду и кепку.

Его возлюбленная с ранами на руке и ноге доставлена в больницу. Издание сообщает, что мужчина и женщина недавно расстались.

В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что информация поступила в отдел полиции № 9. На место выехали сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего. Устанавливается лицо, причастное к инциденту.

«МК-Урал» ранее писал, что Кировский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу двух местных жителей А. К. и С. М., обвиняемых в нападении на бойца СВО.

По версии следствия, обвиняемые совершили разбой по предварительному сговору. Потерпевшими оказались участник СВО, который проехал в Екатеринбург в отпуск, и его знакомая. Оба были избиты и ограблены.