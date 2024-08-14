В Ростове лжесотрудник ФСБ получил срок за мошенничество на 30 млн рублей

В Ростове-на-Дону фальшивого сотрудника ФСБ осудили на 3 года колонии общего режима за мошенничество на 30 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
По данным следствия, мужчина выдавал себя за сотрудника центрального аппарата ФСБ. Не позднее мая 2023 года он договорился о передаче 30 млн рублей подкупа от жителя Ростовской области, пытавшегося смягчить свое наказание за разбой (ч.4 ст. 162 УК РФ).
19 сентября 2023 года липового силовика поймали с поличным с первой частью взятки (15 млн рублей). После этого начались разбирательства, приговор по уголовному делу вынесли в Кировском районном суде донской столицы.
Ранее за хищение дронов и средств РЭБ задержали лжевоенного из Ростовской области.