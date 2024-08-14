В Ростове лжесотрудник ФСБ получил срок за мошенничество на 30 млн рублей

По данным следствия, мужчина выдавал себя за сотрудника центрального аппарата ФСБ. Не позднее мая 2023 года он договорился о передаче 30 млн рублей подкупа от жителя Ростовской области, пытавшегося смягчить свое наказание за разбой (ч.4 ст. 162 УК РФ).