Мотоциклист погиб при столкновении с лосем в Городокском районе

Авария случилась ночью во вторник, 13 августа, на 38-м километре дороги М-8.
В управлении уточнили, что водитель 1991 года рождения ехал на мотоцикле Honda и совершил наезд на внезапно вышедшего на дорогу лося.
«В результате аварии от полученных телесных повреждений мотоциклист скончался на месте происшествия. Животное также погибло», — сказали в управлении.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
В Госавтоинспекции напомнили водителям быть внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость вблизи лесных массивов и проявлять осторожность при проезде отдельных участков дорог, что позволит избежать ДТП.