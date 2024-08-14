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Мотоциклист погиб при столкновении с лосем в Городокском районе

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Лось стал причиной гибели мотоциклиста в Городокском районе, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: УВД Витебского облисполкома

Авария случилась ночью во вторник, 13 августа, на 38-м километре дороги М-8.

В управлении уточнили, что водитель 1991 года рождения ехал на мотоцикле Honda и совершил наезд на внезапно вышедшего на дорогу лося.

«В результате аварии от полученных телесных повреждений мотоциклист скончался на месте происшествия. Животное также погибло», — сказали в управлении.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили водителям быть внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость вблизи лесных массивов и проявлять осторожность при проезде отдельных участков дорог, что позволит избежать ДТП.