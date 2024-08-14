Применив авиационные средства поражения, экипажи самолетов совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
Согласно информации разведки, все намеченные цели были уничтожены.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. По последним данным, всего с начала боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 2300 бойцов. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Так, 14 августа российские войска барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили боевую бронированную машину Stryker украинской армии. Американская бронемашина была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север». С помощью «Ланцета» цель была поражена.
По последним данным, в результате атак украинских военных на регион погибли 12 человек, еще 121 пострадал, в том числе 10 детей.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.