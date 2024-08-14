Самолеты Су-25 уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. По последним данным, всего с начала боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 2300 бойцов. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.