Глава УКС Перми Ирина Чиркова назвала недоразумением своё задержание

«Момент, на который хотелось бы обратить внимание, — незаконное задержание на срок более 48 часов. Она была задержана 8 августа около 6 часов утра. Срок её задержания истекал 10 августа в 6 часов утра. А ходатайство следователя было выдвинуто уже во второй половине дня. То есть с 6 утра моя подзащитная содержалась под стражей незаконно», — цитирует адвоката чиновницы корреспондент сайта perm.aif.ru. В свою очередь следствие полагает, что за пределами СИЗО Ирина Чиркова может оказать давление на свидетелей или скрыться. Прокуратура требует отказать обвиняемой в смягчении меры пресечения.