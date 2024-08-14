Глава УКС Перми Ирина Чиркова назвала недоразумением своё задержание

Глава УКС Перми Ирина Чиркова заявила, что считает своё задержание недоразумением, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru из зала суда.
14 августа на заседании суда начальница управления капитального строительства Перми Чиркова высказалась относительно своего задержания, которое произошло 8 августа. Как рассказывает корреспондент perm.aif.ru из зала суда, где проходит заседание в отношении женщины, чиновница называет ситуацию с взяткой недоразумением.
На заседании, которое проходит в Пермском краевом суде рассматривается апелляция на меру пресечения, которую подала сторона защиты. Адвокат Чирковой сообщил суду, что его подзащитной необходимо применить меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Юрист также сообщил о возможных нарушениях в задержании Чирковой.
«Момент, на который хотелось бы обратить внимание, — незаконное задержание на срок более 48 часов. Она была задержана 8 августа около 6 часов утра. Срок её задержания истекал 10 августа в 6 часов утра. А ходатайство следователя было выдвинуто уже во второй половине дня. То есть с 6 утра моя подзащитная содержалась под стражей незаконно», — цитирует адвоката чиновницы корреспондент сайта perm.aif.ru. В свою очередь следствие полагает, что за пределами СИЗО Ирина Чиркова может оказать давление на свидетелей или скрыться. Прокуратура требует отказать обвиняемой в смягчении меры пресечения.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что начальница УКС Перми Чиркова была задержана в краевой столице 8 августа. Следствие подозревает чиновницу в получении взятки в особо крупном размере. По данным СУ СКР региона, женщина получила более пяти миллионов рублей в 2022 году. Целью взятки от директора пермского ООО было оказание покровительства со стороны Чирковой. Сообщалось, что взяткодатель также был задержан. 14 августа стало известно, что следствие предъявило главе УКС обвинение.