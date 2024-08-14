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В Калининграде арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов

Суд арестовал водителя Mercedes, сбившего пятерых пешеходов в Калининграде.

КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Ленинградский районный суд отправил под арест до 13 октября водителя Mercedes, который сбил пятерых пешеходов на тротуаре в Калининграде, сообщает пресс-служба областного суда.

Вечером во вторник водитель Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек, одна женщина впоследствии умерла в больнице.

«Постановлением Ленинградского районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 13 октября», — говорится в сообщении.

33-летний уроженец Калининграда, зарегистрированный в Удмуртии, обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать домашний арест, уточнили в пресс-службе.