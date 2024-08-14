В Башкирии произошел пожар в мечети

До прибытия огнеборцев пожар потушили на площади 4 квадратных метров. Оказалось, что в перекрытии кровли мечети загорелся утеплитель.
Пострадавших при пожаре нет. Сейчас на месте работает дознаватель ведомства.
Сегодня, 14 августа, ночью пожарные выехали на тушение пожара в мечети в Янауле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
До прибытия огнеборцев пожар потушили на площади 4 квадратных метров. Оказалось, что в перекрытии кровли мечети загорелся утеплитель.
Пострадавших при пожаре нет. Сейчас на месте работает дознаватель ведомства.