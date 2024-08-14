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В Башкирии произошел пожар в мечети

Сегодня, 14 августа, ночью пожарные выехали на тушение пожара в мечети в Янауле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: МЧС по РБ

До прибытия огнеборцев пожар потушили на площади 4 квадратных метров. Оказалось, что в перекрытии кровли мечети загорелся утеплитель.

Пострадавших при пожаре нет. Сейчас на месте работает дознаватель ведомства.

пожары