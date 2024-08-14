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Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» и фурой на М-5 под Самарой

Водителя «Газели» зажало в кабине после столкновения с фурой на трассе в Красноярском районе.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Днем в среду, 14 августа 2024 года, на 1027 км + 700 м трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись фура и бортовая «Газель».

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажир “Газели”. Наши сотрудники передали их медикам скорой помощи», — сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Насколько известно, после столкновения кабина «Газели» получила серьезные повреждения. Водителя зажало. Чтобы достать его из покореженного авто, пожарные-спасатели использовали гидравлический инструмент.

Обстоятельства и предполагаемый виновник аварии пока неизвестны. В настоящее время полицейские продолжают выяснять детали случившегося.