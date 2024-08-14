Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» и фурой на М-5 под Самарой

Днем в среду, 14 августа 2024 года, на 1027 км + 700 м трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись фура и бортовая «Газель».
«В результате ДТП пострадали водитель и пассажир “Газели”. Наши сотрудники передали их медикам скорой помощи», — сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Насколько известно, после столкновения кабина «Газели» получила серьезные повреждения. Водителя зажало. Чтобы достать его из покореженного авто, пожарные-спасатели использовали гидравлический инструмент.
Обстоятельства и предполагаемый виновник аварии пока неизвестны. В настоящее время полицейские продолжают выяснять детали случившегося.