СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми

Ранее краевое ГУМВД проинформировало, что сотрудники полиции начали проверку после жалобы пермячки, сообщившей об избиении пьяным мужчиной ее 14-летнего сына. Мальчик гулял на улице с собакой. Инцидент произошел в ЖК «Авиатор» в Перми.