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СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми

СК РФ завел дело на мужчину, избившего подростка с собакой в Перми.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 14 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после данных об избиении пьяным мужчиной мальчика в Перми, сообщило региональное управлении СК РФ.

Ранее краевое ГУМВД проинформировало, что сотрудники полиции начали проверку после жалобы пермячки, сообщившей об избиении пьяным мужчиной ее 14-летнего сына. Мальчик гулял на улице с собакой. Инцидент произошел в ЖК «Авиатор» в Перми.

«По данному факту следственным отделом по Свердловскому району города незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

СК