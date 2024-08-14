СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми

ПЕРМЬ, 14 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после данных об избиении пьяным мужчиной мальчика в Перми, сообщило региональное управлении СК РФ.
Ранее краевое ГУМВД проинформировало, что сотрудники полиции начали проверку после жалобы пермячки, сообщившей об избиении пьяным мужчиной ее 14-летнего сына. Мальчик гулял на улице с собакой. Инцидент произошел в ЖК «Авиатор» в Перми.
«По данному факту следственным отделом по Свердловскому району города незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.