В Ростовской области мужа и жену осудили за истязание приемных детей

Муж и жена в Ростовской области получили сроки за истязание приемных детей. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, пятеро детей систематически терпели различные издевательства. В частности, взрослые били ребят, запрещали им соблюдать личную гигиену и спать на кроватях. Есть нельзя было без разрешения, супруги кормили детей только после того, как наедались сами.
Приемные родители получили по 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима (пункты «а, г, е» части 2 статьи 117 УК РФ, статья 156 УК РФ), но это решение пока не вступило в законную силу, и его еще могут оспорить.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону состоялись слушания по делу об убийстве 8-месячной малышки. В этом случае на скамье подсудимых оказались родители умершего ребенка.