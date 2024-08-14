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В Москве за нападение на полицейского задержан гражданин США

В Москве по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти задержан гражданин США. Об этом сообщает столичный СК.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, в ночь на 12 августа американца доставили в столичный отдел полиции за хулиганство. Гражданин США отказывался предоставлять документы и «применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов».

В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник, гражданин США Джозеп Тагер отказался предоставлять документы в гостинице Radisson и устроил конфликт. После этого американца забрали в отделение полиции, где он ударил сотрудника правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что полиция Таиланда задержала россиянина, имеющего также паспорт Канады, за просроченную визу.