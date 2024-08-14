Цыгане принесли извинения на видео после конфликта под Волгоградом

Напомним, Михаил Зазулин, в дом которого в Иловле ворвались цыгане, собрал народный сход и записал видеообращение к Александру Бастрыкину. Мужчина рассказал, что его семью месяцами терроризируют цыгане. Мало того, соседи угрожают его детям. Глава СК России отреагировал на обращение и затребовал доклад. На 36-летнего дебошира, который к тому же напал на местных полицейских, завели дело, его задержали.