Цыгане принесли извинения на видео после конфликта под Волгоградом

Главы цыганских семей записали видеообращение к жителям Иловлинского района Волгоградской области после конфликта, который случился в Иловле 7 августа. Терроризировавшего соседа зачинщика задержали до этого. В поселке не раз собирали народный сход.
— Просим у вас прощения за нашего цыгана, что сделал так. Он пьяный был. Так получилось. Но мы не все такие, — первым на видео взял слово член координационного совета по национальной политике при главе района Владимир Белашов.
Мужчины пообещали, что будут следить за цыганской молодежью во избежание подобных ситуаций.
Напомним, Михаил Зазулин, в дом которого в Иловле ворвались цыгане, собрал народный сход и записал видеообращение к Александру Бастрыкину. Мужчина рассказал, что его семью месяцами терроризируют цыгане. Мало того, соседи угрожают его детям. Глава СК России отреагировал на обращение и затребовал доклад. На 36-летнего дебошира, который к тому же напал на местных полицейских, завели дело, его задержали.