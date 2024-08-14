В Екатеринбурге произошла массовая драка на стройке

В Екатеринбурге произошла массовая драка с ножом на стройке на улице Академика Ландау. Три человека пострадали. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По словам источника, драка случилась между оконщиками и штукатурами. У пострадавших зафиксированы порезы на лицах и ногах. Их доставили в больницу № 23. Предположительно, причиной конфликта стали разногласия в рабочих вопросах.
— Сообщение о конфликтной ситуации поступило в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД города.
На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и участников конфликта. Проводится проверка.