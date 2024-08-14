Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге произошла массовая драка на стройке

В Академическом районе случилась массовая драка.
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге произошла массовая драка с ножом на стройке на улице Академика Ландау. Три человека пострадали. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам источника, драка случилась между оконщиками и штукатурами. У пострадавших зафиксированы порезы на лицах и ногах. Их доставили в больницу № 23. Предположительно, причиной конфликта стали разногласия в рабочих вопросах.

— Сообщение о конфликтной ситуации поступило в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД города.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и участников конфликта. Проводится проверка.