В Татарстане выросла смертность от отравления алкоголем

В Татарстане с января по июль этого года произошло 164 летальных случая отравления алкоголем — это в 1,3 раза больше, чем в прошлогоднем периоде. Соответствующую статистику приводит управление Роспотребнадзора по Татарстану.
Случаи острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями участились на 5% — за семь месяцев зарегистрировали 341 случай. В числе пострадавших 43 ребенка и подростков. При этом чаще алкоголем травились мужчины — 77%.
Среди отравившихся 35% пострадавших оказались неработающими, 15% работающими, 11% пенсионерами, 10% школьниками, 2% студентами и прочие — 23%. В управлении напоминают, что алкогольные напитки следует приобретать только в местах, имеющих документы, подтверждающие качество и происхождение продукции.