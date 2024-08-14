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В Татарстане выросла смертность от отравления алкоголем

Чаще всего жертвами спиртного становились мужчины.

В Татарстане с января по июль этого года произошло 164 летальных случая отравления алкоголем — это в 1,3 раза больше, чем в прошлогоднем периоде. Соответствующую статистику приводит управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Случаи острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями участились на 5% — за семь месяцев зарегистрировали 341 случай. В числе пострадавших 43 ребенка и подростков. При этом чаще алкоголем травились мужчины — 77%.

Среди отравившихся 35% пострадавших оказались неработающими, 15% работающими, 11% пенсионерами, 10% школьниками, 2% студентами и прочие — 23%. В управлении напоминают, что алкогольные напитки следует приобретать только в местах, имеющих документы, подтверждающие качество и происхождение продукции.