Пострадавшего от падения осколков сбитых БПЛА воронежца выписали из больницы

«Два инородных тела не были удалены ввиду их мелких размеров (менее 5 мм), глубокого расположения в мышечном массиве и отсутствия опасности ранения или повреждения жизненно важных органов пациента. Оперативное удаление мелких осколков неизбежно влечет за собой дополнительную травму и образование обширной легко инфицирующейся раневой поверхности. Мелкие осколки вживают в ткани, не вызывая их нагноения. Вчера пациент был выписан в удовлетворительном состоянии, с ним была проведена разъяснительная работа, ему было подробно объяснено почему осколки не были удалены», — сообщили редакции в Минздраве.