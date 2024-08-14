Пострадавшего от падения осколков сбитых БПЛА воронежца выписали из больницы

«Два инородных тела не были удалены ввиду их мелких размеров (менее 5 мм), глубокого расположения в мышечном массиве и отсутствия опасности ранения или повреждения жизненно важных органов пациента. Оперативное удаление мелких осколков неизбежно влечет за собой дополнительную травму и образование обширной легко инфицирующейся раневой поверхности. Мелкие осколки вживают в ткани, не вызывая их нагноения. Вчера пациент был выписан в удовлетворительном состоянии, с ним была проведена разъяснительная работа, ему было подробно объяснено почему осколки не были удалены», — сообщили редакции в Минздраве.
В ту ночь системы ПВО успешно сбили два беспилотника. Осколки вызвали повреждения в 22 квартирах, 38 автомобилях и 5 нежилых зданиях в городе. Ранее мы публиковали фотографии с мест происшествия. На Ленинском проспекте были разбиты окна зданий и автомобилей. В районе Березовой рощи осколки повредили фасад многоэтажного дома.
Мужчина, попавший в больницу, был ранен на Ленинском проспекте, как уточнили власти.