«Я упал на колени и заплакал»: в Братском районе два заблудившихся мужчины самостоятельно вышли из леса спустя 2,5 дня

10 августа 62-летний мужчина и его 40-летний друг уехали на электричке за 100 км от Братска. Они отправились за ягодой, но выход из леса найти не смогли.
— Я десяток лет в этой местности не был, вот и заплутал, видимо. Лес вообще-то хорошо знаю, пришел на полянку, а вот оттуда уже нужный поворот не нашел, — рассказывает мужчина.
Путники осознали, что не знают куда им двигаться дальше, но все же не потеряли надежду. Они решили немного передохнуть и начать собирать ягоду. Только ее, к сожалению, не оказалось, зато грибов было много. И вот, довольные и счастливые, с четырьмя ведрами подосиновиков они начали искать путь к дому. Но все их попытки были безуспешны. Один из мужчин говорит, что ушли они довольно далеко, на расстояние 23−25 километров от поселка Турма.
Ничего не придумав, они решили переночевать в лесу, под открытым небом. Развели костер и уснули, а утром продолжили путь. Сильно омрачило дорогу еще то, что у них не было питьевой воды, а все ручьи в округе высохли.
— Дойдя до железнодорожного моста возле станции Огневка, мужчины позвонили в экстренную службу и сообщили свои координаты, а затем направились в сторону линий электропередач. На поиски отправились спасатели, полицейские и волонтеры. Правоохранители постоянно поддерживали связь с грибниками и подавали им сигналы. Но в какой-то момент телефоны мужчин разрядились, что значительно осложнило дальнейшие поиски, — рассказывают в пресс-службе МВД «Братское».
11 августа, в воскресенье, потерявшиеся весь день шли по чаще. Кое-как выбрались из густых зарослей и поняли, что еще одну ночь придется ночевать в лесу. Но тут начался проливной дождь. Пришлось сооружать небольшой балаган из пленки, чтоб совсем не промокнуть. Хорошо, что все необходимое для этого оказалось. На утро мужчинам наконец удалось выбраться из села к железнодорожной станции «Разъезд № 18».
— Я упал на колени, заплакал. Впервые в своей жизни заблудился, хотя всегда в тайгу ездил, — делится мужчина.
В эти два с половиной дня мужчины успели испытать весь спектр эмоций. От полного отчаяния до бесконечной радости. Их путь усложнил дождь, который шел примерно три или четыре раза. Шли по дороге насквозь мокрые.
— Вышли, спасибо большое спасателям. Если бы не они, мы, может, и не выбрались бы.
Сейчас, когда начался период сбора грибов и ягод, в лесу теряется все больше людей. Каждый день в отдел полиции звонят и говорят о том, что не получается самостоятельно выбраться из чащи. На каждый такой вызов правоохранители реагируют и отправляют спасателей на поиски. Полиция предупреждает, что вокруг местных жителей находится далеко не парк, а целая тайга, в которой много диких животных. Повезло, что мужчины не натолкнулись на них, а то история могла бы кончиться трагедией.