«Я упал на колени и заплакал»: в Братском районе два заблудившихся мужчины самостоятельно вышли из леса спустя 2,5 дня

Путники осознали, что не знают куда им двигаться дальше, но все же не потеряли надежду. Они решили немного передохнуть и начать собирать ягоду. Только ее, к сожалению, не оказалось, зато грибов было много. И вот, довольные и счастливые, с четырьмя ведрами подосиновиков они начали искать путь к дому. Но все их попытки были безуспешны. Один из мужчин говорит, что ушли они довольно далеко, на расстояние 23−25 километров от поселка Турма.