Учителя из Челябинска осудили за надругательство над маленькой девочкой

Педагог из Челябинска Максим Маркин признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка. Обвинительный приговор вынес Сосновский районный суд Челябинской области сегодня, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
ЧП произошло на кладбище в поселке Касарги в августе 2023 года. Восьмилетняя девочка тогда рассказала взрослым чудовищные вещи: ее под угрозами усадил в белую машину взрослый мужчина, привел на кладбище, завязал глаза и принудил к сексу.
В июле 2024 года прокуратура Сосновского района передала дело в суд. Маркин полностью признал свою вину по инкриминируемой ему статье УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Экс-педагог приговорен к 13, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также Маркина на 15 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях системы воспитания, образования и здравоохранения.
В пользу потерпевшего ребенка суд взыскал компенсацию морального вреда — два миллиона рублей.