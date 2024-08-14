Учителя из Челябинска осудили за надругательство над маленькой девочкой

ЧП произошло на кладбище в поселке Касарги в августе 2023 года. Восьмилетняя девочка тогда рассказала взрослым чудовищные вещи: ее под угрозами усадил в белую машину взрослый мужчина, привел на кладбище, завязал глаза и принудил к сексу.