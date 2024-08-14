В Белгородской области начал действовать режим ЧС регионального уровня

За последние сутки, как сообщал Гладков, два человек получили ранения при атаке беспилотника ВСУ. Один дрон попал в автобус в Шебекино — пострадал водитель. Другой БПЛА ударил по селу Новая Таволжанка — мужчина получил осколочные ранения. Еще один дрон попал в частный дом в Шебекино. Никто не пострадал, в здании выбило окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.