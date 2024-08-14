Директора ФОКа «Волжский берег» будут судить за гибель ребенка в бассейне

Инцидент случился вечером 5 октября 2023 года. Пятилетний мальчик остался вне поля зрения тренера и ушел под воду. Работники ФОКа достали ребенка из воды и попытались оказать ему первую помощь, но мальчика спасти не удалось.
По версии следствия, в сентябре 2023 года директор учреждения заключил со знакомой предпринимательницей договор на проведение в ФОКе занятий по плаванию для детей дошкольного и младшего школьного возраста. При этом, по данным СК, руководитель знал, что бассейн не предназначен для детей младше шести лет и что тренировать ребят будет несовершеннолетний неквалифицированный персонал. Кроме того, несмотря на правила посещения бассейна директор запретил родителям присутствовать на занятиях, добавили в прокуратуре.
Тренер, нанятая предпринимательницей, работала без трудового договора и не имела дополнительного профессионального образования в области спорта.
Индивидуального предпринимателя и тренера обвинили в оказании небезопасных услуг для детей до шести лет, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть человека (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Директору Олегу Клешнину предъявлено обвинение в пособничестве (ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Уголовное дело будет рассматривать Кстовский городской суд.