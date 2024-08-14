Директора ФОКа «Волжский берег» будут судить за гибель ребенка в бассейне

По версии следствия, в сентябре 2023 года директор учреждения заключил со знакомой предпринимательницей договор на проведение в ФОКе занятий по плаванию для детей дошкольного и младшего школьного возраста. При этом, по данным СК, руководитель знал, что бассейн не предназначен для детей младше шести лет и что тренировать ребят будет несовершеннолетний неквалифицированный персонал. Кроме того, несмотря на правила посещения бассейна директор запретил родителям присутствовать на занятиях, добавили в прокуратуре.