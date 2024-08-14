«Копила много лет»: 46-летняя жительница Братского района перевела на счет лжеброкеров почти 1,5 млн

46-летняя работница администрации попалась на уловки мошенников в Братском районе. Она рассказала полицейским о том, что в интернете нашла объявление о дополнительном заработке. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России «Братское».
Женщина зарегистрировалась на онлайн-платформе в мессенджере, после чего с ней связался якобы брокер. Аферист немного рассказал о способах дистанционного заработка, а после предложил перечислить деньги. Так женщина лишилась полмиллиона рублей, которые копила долгие годы.
— Аферист заявил о необходимости увеличить лимит для «вывода» прибыли. Тогда она заняла у брата 919 тысяч рублей, треть из которых составили собственные накопления, остальную сумму мужчина оформил в кредит, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Когда она пыталась отправить деньги брата на указанный счет, банк отклонил операцию. Но настойчивая женщина не собиралась останавливаться. Она съездила в банк и при помощи оператора все же перечислила деньги. Специалист пыталась узнать, кому именно будет доставлена вся сумма, но потерпевшая отказалась что-либо объяснять, и настояла на своем. Сейчас полицейские завели уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в особо крупно размере. По идентичной схеме аферисты похитили 300 тысяч рублей у двух сестер-пенсионерок из Братска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово мошенник представился директором школы и украл у пенсионерки более 1,5 млн рублей.