«Копила много лет»: 46-летняя жительница Братского района перевела на счет лжеброкеров почти 1,5 млн

Когда она пыталась отправить деньги брата на указанный счет, банк отклонил операцию. Но настойчивая женщина не собиралась останавливаться. Она съездила в банк и при помощи оператора все же перечислила деньги. Специалист пыталась узнать, кому именно будет доставлена вся сумма, но потерпевшая отказалась что-либо объяснять, и настояла на своем. Сейчас полицейские завели уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в особо крупно размере. По идентичной схеме аферисты похитили 300 тысяч рублей у двух сестер-пенсионерок из Братска.