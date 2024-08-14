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Блиновской продлили арест на полгода

Савеловский суд Москвы продлил арест «королеве марафонов» Елене Блиновской на полгода. Решение вынесено на заседании 14 августа, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам предварительного слушания по ходатайствам государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Таким образом, блогер пробудет в СИЗО до 2 февраля 2025 года, также продлены сроки ареста, наложенного на имущество.

Стороне защиты отказали в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору. Суд также назначил судебное заседание в общем порядке судебного разбирательства.

Ранее в этот день в суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 906 млн рублей, отмывании большей части этих средств и неправомерном обороте средств платежей.

25 июля Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской. Следствие полагает, что блогер при помощи мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов, а после они легализовали из указанных денежных средств 716 млн рублей. Кроме того, Блиновская неправомерно переводила денежные средства со счетов двух юридических лиц. Дело в отношении разыскиваемого Алексея Блиновского выделено в отдельное производство.

До этого, 24 июля, Блиновской продлили арест на один месяц — до 19 августа. Защита блогера позже обжаловала это решение. Адвокат Блиновской Булат Солтаханов заявил в беседе с «Известиями», что срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов истек 15 июля.

В апреле 2023 года Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом.

Фигурантом уголовного дела также стал ее муж, ему вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Блиновский является учредителем и руководителем нескольких компаний. В основном он вел бизнес в Ярославской, а также в Вологодской области, где расположена рыбная ферма.

расследование
налоги