Блиновской продлили арест на полгода

«По результатам предварительного слушания по ходатайствам государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Таким образом, блогер пробудет в СИЗО до 2 февраля 2025 года, также продлены сроки ареста, наложенного на имущество.
Стороне защиты отказали в удовлетворении ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору. Суд также назначил судебное заседание в общем порядке судебного разбирательства.
Ранее в этот день в суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 906 млн рублей, отмывании большей части этих средств и неправомерном обороте средств платежей.
25 июля Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской. Следствие полагает, что блогер при помощи мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов, а после они легализовали из указанных денежных средств 716 млн рублей. Кроме того, Блиновская неправомерно переводила денежные средства со счетов двух юридических лиц. Дело в отношении разыскиваемого Алексея Блиновского выделено в отдельное производство.
До этого, 24 июля, Блиновской продлили арест на один месяц — до 19 августа. Защита блогера позже обжаловала это решение. Адвокат Блиновской Булат Солтаханов заявил в беседе с «Известиями», что срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов истек 15 июля.
В апреле 2023 года Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом.
Фигурантом уголовного дела также стал ее муж, ему вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Блиновский является учредителем и руководителем нескольких компаний. В основном он вел бизнес в Ярославской, а также в Вологодской области, где расположена рыбная ферма.