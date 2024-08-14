Блиновской продлили арест на полгода

Фигурантом уголовного дела также стал ее муж, ему вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Блиновский является учредителем и руководителем нескольких компаний. В основном он вел бизнес в Ярославской, а также в Вологодской области, где расположена рыбная ферма.