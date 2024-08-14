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В Уфе двух мигрантов осудили за поджог ночного клуба и охранника

УФА, 14 авг — РИА Новости. Суд в Уфе приговорил к 10 и 11 годам тюрьмы двух мигрантов из Узбекистана, которые подожгли ночной клуб из-за того, что их не пустили туда, сообщает СУСК РФ по Башкирии в Telegram-канале.

Инцидент произошел в конце сентября 2023 года в ночном клубе «Меet Point» в Уфе. Охранники не пустили двух пьяных граждан Узбекистана в заведение. Тогда молодые люди купили бензин в ближайшем АЗС, облили им вход клуба, охранника и подожгли. В результате никто не пострадал, сотрудники клуба самостоятельно потушили возгорание. В свою очередь, мужчины попытались улететь в Москву, но их задержали в аэропорту и предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору.

«Суд приговорил одного фигуранта к 11 годам лишения свободы, а его сообщника — к 10 годам. Обоим осужденным надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строго режима. Также в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.