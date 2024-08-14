В Ростовской области водитель грузовика сбил 8-летнего ребенка

В Ростовской области под колеса грузовика попал ребенок. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло днем 14 августа в городе Донецке, на улице Братьев Дорошевых.
По предварительной информации ведомства, 55-летний водитель «УАЗ Профи» двигался по проезжей части. В этот момент на проезжую часть неожиданно вышел 8-летний ребенок. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил мальчика. От сильного удара ребенок получил травмы. Его доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.