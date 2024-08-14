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В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных

В США россиянина приговорили к 40 месяцам за продажу краденных финансовых данных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россиянина из Москвы приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, а также обязали возместить более 1 миллиона долларов ущерба, заявила в среду прокуратура округа Колумбия.

«Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», — следует из заявления прокуратуры.

Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с банковскими данными из США. В сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.

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