В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных

«Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», — следует из заявления прокуратуры.