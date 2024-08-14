Глубоко нырнули

Между тем, как показал анализ «Ъ», Светлана Успенская и Владимир Журавлев дружат друг с другом в соцсетях. И судя по его постам, он либо работал в ее школе Scuba Family, либо сотрудничал с ней. До февраля 2022 года Светлана вела свои аккаунты на русском, однако затем перешла на украинский и английский. На ее странице в Instagram (сервис принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) много фотографий из разных стран, однако в сентябре 2022 года из Болгарии ничего нет. 12 сентября женщина опубликовала ролик патриотического содержания, после чего до ноября ничего не выкладывала.