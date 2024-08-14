ВОЗ объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

«Обнаружение и быстрое распространение новой разновидности оспы обезьян в восточной части Демократической Республики Конго, ее обнаружение в соседних странах и потенциальная возможность дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу. В дополнение к вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этих и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры», — подчеркнул глава ВОЗ.