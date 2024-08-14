ВОЗ объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

ЖЕНЕВА, 14 авг — РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Накануне Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили ЧС в области здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян.
«Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет», — сказал Гебрейесус.
По его словам, в 2023-м число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно возросло, а в этом году оно превысило прошлогодний показатель — зарегистрировали более 14 тысяч случаев, их которых 524 смертельных.
«Обнаружение и быстрое распространение новой разновидности оспы обезьян в восточной части Демократической Республики Конго, ее обнаружение в соседних странах и потенциальная возможность дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу. В дополнение к вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этих и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры», — подчеркнул глава ВОЗ.
Он указал, что организация разработала региональный план ответных мер, требующий первоначальных 15 миллионов долларов, из которых 1,45 миллиона она выделила из своего чрезвычайного фонда, а оставшуюся часть просит профинансировать доноров.
ЧС в области общественного здравоохранения — официальная декларация ВОЗ о ЧС, представляющем опасность в области общественного здравоохранения для других государств из-за распространения болезни и потенциально требующем скоординированного реагирования от всех стран. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны оперативно реагировать на это событие.